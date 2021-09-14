В Подмосковье задержаны два иностранца по делу об убийстве женщины
В Подмосковье задержаны два иностранца, подозреваемые в изнасиловании и убийстве пожилой женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Задержанные 1988 и 1984 года рождений являются гражданами соседних стран. В настоящее время ведется их допрос следователем. Отмечается, что будет проверена их законность нахождения на территории РФ.
Тело убитой женщины было найдено в лесу под Сергеевым Посадом.
Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Бужаниново в Подмосковье местные жители вышли на улицу после сообщений об убийстве женщины мигрантами.
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