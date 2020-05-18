В Подмосковье задержан серийный убийца
В Московской области стражи порядка задержали 25-летнего уроженца Кургана, причастного к смерти троих человек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Источник отмечает, что мужчина, уже имеющий судимость за кражи, ранее отправился на заработки в Германию. До места назначения он добирался на попутках. Во время одной из остановок - на обочине Минского шоссе – он не поделил место для ночлега с двумя бродягами и убил их, сбросив тела в колодец.
Позже, возвращаясь домой, он расправился со случайной знакомой. Проезжая через Воскресенский район Московской области курганец он познакомился с 52-летней женщиной, которую затем задушил в лесу. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что установить личность преступника, а затем задержать его помогли отпечатки пальцев, оставленные на местах преступлений.
В конце апреля НСН писала, что на Кубани задержан бывший член печально известной банды «цапков» - 25-летний Игорь Майданюк. Он освободился только в 2019 году, однако на свободе гулял недолго — его заподозрили в попытке изнасилования.
Отмечается, что мужчина не успел довести свои действия до конца, так как его задержали с поличным на месте преступления.
Майданюк был задержан сразу после нашумевшего убийства 12 человек в станице Кущевская. На тот момент юному бандиту было 16 лет. В 2011 году его приговорили к 4,5 года колонии. Молодой человек освободился в 2013 году, однако затем он снова сел за избиение мужчины. Третий срок он получил в 2018 году — в этот раз его отправили в колонию за кражу.
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