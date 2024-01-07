В Подмосковье задержали взорвавшего гранату в кальянной мужчину

В дежурную часть управления МВД по Московской области поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина в Домодедове. Один из участников потасовки применил предмет, визуально похожий на гранату. Два человека получили телесные повреждения.

В отдел полиции доставили ранее судимого местного жителя 1980 года рождения. Правоохранители проводят разбирательство.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, передает «Радиоточка НСН».

