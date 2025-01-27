В Подмосковье задержали стрелявшего по кабине машиниста подростка
Полиция задержала подростка-зацепера, который из пневматического пистолета стрелял по кабине машиниста в Подмосковье. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, подросток совершил правонарушение, а также стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением оружия.
Подросток и его 14-летний знакомый занимались зацепингом. На железнодорожной станции Кратово их обнаружила поездная бригада. Юные правонарушители спрыгнули с электропоезда, после этого один из них несколько раз выстрелил по кабине машиниста.
Сотрудники транспортной полиции установили личности подростков и доставили их в отдел. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, а также составлен административный протокол о нарушении правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Его приятелю по этой статье выписали предостережение.Законных представителей подростков привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее в Подмосковье девушка в наушниках попала под электричку и выжила.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru