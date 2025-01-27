В Подмосковье задержали стрелявшего по кабине машиниста подростка

Полиция задержала подростка-зацепера, который из пневматического пистолета стрелял по кабине машиниста в Подмосковье. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, подросток совершил правонарушение, а также стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Подросток и его 14-летний знакомый занимались зацепингом. На железнодорожной станции Кратово их обнаружила поездная бригада. Юные правонарушители спрыгнули с электропоезда, после этого один из них несколько раз выстрелил по кабине машиниста.