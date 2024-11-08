В Подмосковье девушка в наушниках попала под электричку и выжила

Отмечается, что инцидент произошёл на станции Сергиев Посад 6 ноября. Здесь девушка в наушниках не обратила внимания ни запрещающий сигнал светофора, ни на сигналы приближающего поезда, «буквально шагнула под состав».

«Казалось, исход очевиден. Но на этот раз – девушка осталась жива и почти не пострадала... Мы просим – не испытывать судьбу и соблюдать правила безопасности при переходе через пути», - указали в МЖД.

Ранее в Орехово-Зуеве на станции Крутое Московской железной дороги электричка сбила трёх человек, сообщает RT.

