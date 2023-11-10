В Подмосковье задержали пьяного мужчину с муляжом гранаты
10 ноября 202318:19
В подмосковном Дзержинском задержали пьяного мужчину с муляжом гранаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.
Полицейские проводят проверку после происшествия в городе. Уточняется, что пьяный мужчина пришел гражданин с предметом, визуально похожим на гранату, в одну из организаций.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru