В Подмосковье задержали пьяного мужчину с муляжом гранаты

В подмосковном Дзержинском задержали пьяного мужчину с муляжом гранаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

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Полицейские проводят проверку после происшествия в городе. Уточняется, что пьяный мужчина пришел гражданин с предметом, визуально похожим на гранату, в одну из организаций.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в Москве арестовали женщину, продавшую ребенка за миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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