В Подмосковье задержали пьяного мужчину с муляжом гранаты

Полицейские проводят проверку после происшествия в городе. Уточняется, что пьяный мужчина пришел гражданин с предметом, визуально похожим на гранату, в одну из организаций.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в Москве арестовали женщину, продавшую ребенка за миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

