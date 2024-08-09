В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полиции

В Дагестане разыскивают мужчину в никабе, который открыл огонь по полицейским во время проверки документов, сообщает региональное МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел, когда 41-летний уроженец Чечни Али Демильханов, находясь в автомобиле ВАЗ 111730, открыл стрельбу на месте проверки. В МВД не уточнили, пострадали ли в результате происшествия сотрудники правоохранительных органов.