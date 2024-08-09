В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полиции

В Дагестане разыскивают мужчину в никабе, который открыл огонь по полицейским во время проверки документов, сообщает региональное МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел, когда 41-летний уроженец Чечни Али Демильханов, находясь в автомобиле ВАЗ 111730, открыл стрельбу на месте проверки. В МВД не уточнили, пострадали ли в результате происшествия сотрудники правоохранительных органов.

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В полиции сообщили, что в данный момент мужчина перемещается в темной широкой женской одежде, носит перчатки и головной убор, полностью закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы атаковали церкви и синагоги, убив 22 человека, включая 17 полицейских и 5 гражданских. Пострадали около 50 человек. Среди погибших был настоятель Покровской церкви в Дербенте Николай Котельников. В ходе контртеррористической операции было убито шесть нападавших, включая сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянников. Омаров был уволен, задержан и арестован, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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