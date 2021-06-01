В Подмосковье задержали людей, убивших пять пенсионеров для получения квартир

Преступная группа орудовала с 2016 года. Злоумышленники искали одиноких пенсионеров из города Электросталь. Они входили в доверие к старикам, под различными предлогами переписывали на себя квартиры, а затем вывозили жертв в лес.

Следствию известно о пяти таких случаях, при этом убийство одного пенсионера удалось предотвратить. В результате обысков изъяли большое количество договоров дарения и купли-продажи недвижимости.

