В Подмосковье задержали людей, убивших пять пенсионеров для получения квартир

В Подмосковье задержали группу подозреваемых, которые убили по меньшей мере пять пенсионеров с целью заполучить их квартиры, сообщил Интерфакс со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.

Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга умер в больнице

Преступная группа орудовала с 2016 года. Злоумышленники искали одиноких пенсионеров из города Электросталь. Они входили в доверие к старикам, под различными предлогами переписывали на себя квартиры, а затем вывозили жертв в лес.

Следствию известно о пяти таких случаях, при этом убийство одного пенсионера удалось предотвратить. В результате обысков изъяли большое количество договоров дарения и купли-продажи недвижимости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПреступностьПодмосковьеЗадержаниеАрест
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры