Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга умер в больнице

Александр Кукушкин, которого подозревают в тройном убийстве 17 мая в сквере Екатеринбурга, умер в больнице, передает ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК России по Свердловской области.

Точная причина смерти мужчины будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, сообщили в Следственном комитете.

«Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СК выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, установлены личности всех троих скончавшихся в результате криминальной разборки мужчин. Двое из них - ранее судимые граждане. Горелых опровергнул, что убитые являются рабочими-вахтовиками с Севера. По его словам, это были местные жители.

Ранее сообщалось, что напавший на троих граждан с ножом житель Екатеринбурга при задержании пытался напасть и на полицейских. После предупредительного выстрела сотрудники правоохранительных органов выстрелили в него. Кукушкин был госпитализирован и прооперирован, однако после операции, как сообщали источники, находился в бессознательном состоянии.

