Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга умер в больнице
Александр Кукушкин, которого подозревают в тройном убийстве 17 мая в сквере Екатеринбурга, умер в больнице, передает ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК России по Свердловской области.
Точная причина смерти мужчины будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, сообщили в Следственном комитете.
«Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СК выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, установлены личности всех троих скончавшихся в результате криминальной разборки мужчин. Двое из них - ранее судимые граждане. Горелых опровергнул, что убитые являются рабочими-вахтовиками с Севера. По его словам, это были местные жители.
Ранее сообщалось, что напавший на троих граждан с ножом житель Екатеринбурга при задержании пытался напасть и на полицейских. После предупредительного выстрела сотрудники правоохранительных органов выстрелили в него. Кукушкин был госпитализирован и прооперирован, однако после операции, как сообщали источники, находился в бессознательном состоянии.
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