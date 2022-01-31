В Подмосковье военный случайно застрелил сослуживца

По данным ведомства, утром 31 января военный в комнате для хранения оружия «грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел», пишет RT. В результате его сослуживец был смертельно ранен.

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо. По данным Telegram-канала 112, жертвой случайного выстрела стал 25-летний Владислав Волков.

