В Подмосковье военный случайно застрелил сослуживца
Военнослужащий-контрактник застрелил солдата-срочника в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
По данным ведомства, утром 31 января военный в комнате для хранения оружия «грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел», пишет RT. В результате его сослуживец был смертельно ранен.
«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо. По данным Telegram-канала 112, жертвой случайного выстрела стал 25-летний Владислав Волков.
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