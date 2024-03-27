В Подмосковье водитель сбил трех детей на пешеходном переходе
В Московской области водитель сбил трех детей, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу, пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
ДТП произошло около 18:00 мск. Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на трех несовершеннолетних, сообщили в надзорном ведомстве.
Подростков доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении управления автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход расследования.
В среду на Симферопольском шоссе в Московской области произошла массовая авария с участием семи легковых автомобилей и грузовика. Пострадали три человека, их госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru