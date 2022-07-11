В Подмосковье водитель каршеринга сбил троих человек на «зебре»
В Люберцах водитель каршеринга вылетел на встречную полосу и сбил троих человек на пешеходном переходе, а затем врезался в такси, припаркованное у автобусной остановки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Пострадавшие, а среди них 14-летняя девочка, доставлены в больницу.
«Водитель каршеринга выехал на полосу встречного на запрещающий сигнал светофора. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель наехал на двух инспекторов ГИБДД. Авария произошла в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной. Инспекторы ГИБДД получили травмы.
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