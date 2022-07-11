В Подмосковье водитель каршеринга сбил троих человек на «зебре»

В Люберцах водитель каршеринга вылетел на встречную полосу и сбил троих человек на пешеходном переходе, а затем врезался в такси, припаркованное у автобусной остановки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Пострадавшие, а среди них 14-летняя девочка, доставлены в больницу.

«Водитель каршеринга выехал на полосу встречного на запрещающий сигнал светофора. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель наехал на двух инспекторов ГИБДД. Авария произошла в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной. Инспекторы ГИБДД получили травмы.

