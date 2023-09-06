В Подмосковье в ДТП с фурой погибли два сотрудника ГИБДД
6 сентября 202303:04
Полицейский автомобиль столкнулся с фурой в Серебряных Прудах в Подмосковье, сообщает РИА Новости.
В результате аварии погибли двое сотрудников Госавтоинспекции. Авария произошла на 157 километре автодороги «Каспий». Служебный автомобиль полиции столкнулся с грузовым автомобилем.
Сотрудники правоохранительных органов погибли от полученных травм. Оба были лейтенантами полиции. Их семьям окажут всю необходимую помощь.
Ранее в Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru