В Подмосковье в ДТП с фурой погибли два сотрудника ГИБДД

Полицейский автомобиль столкнулся с фурой в Серебряных Прудах в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

В результате аварии погибли двое сотрудников Госавтоинспекции. Авария произошла на 157 километре автодороги «Каспий». Служебный автомобиль полиции столкнулся с грузовым автомобилем.

Сотрудники правоохранительных органов погибли от полученных травм. Оба были лейтенантами полиции. Их семьям окажут всю необходимую помощь.

Ранее в Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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