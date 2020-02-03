В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали два человека

В Московской области автобус столкнулся с тремя автомобилями, в результате чего два человека были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Дорожный инцидент произошел в Мишутино (Сергиево-Посадский городской округ).

По данным МЧС, при столкновении один из автомобилей загорелся. Двух пострадавших доставили в центральную больницу Сергиева Посада.

В конце января сообщалось о ДТП с автобусом на Расторгуевском шоссе в Подмосковье. В результате аварии было госпитализировано 10 человек.



