В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали два человека
3 февраля 202023:59
В Московской области автобус столкнулся с тремя автомобилями, в результате чего два человека были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Дорожный инцидент произошел в Мишутино (Сергиево-Посадский городской округ).
По данным МЧС, при столкновении один из автомобилей загорелся. Двух пострадавших доставили в центральную больницу Сергиева Посада.
В конце января сообщалось о ДТП с автобусом на Расторгуевском шоссе в Подмосковье. В результате аварии было госпитализировано 10 человек.
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ФОТО: depositphotos.com
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