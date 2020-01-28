Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Подмосковье
28 января 202023:39
В Подмосковье автобус и автомобиль совершили лобовое столкновение, в результате чего пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ.
Авария произошла на Расторгуевском шоссе в Московской области. Автомобиль, выехав на встречную полосу для обгона, столкнулся с автобусом, в котором находился 21 человек.
Все десять пострадавших человек были доставлены в больницу. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТППодмосковье
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