В Подмосковье в ДТП два человека погибли, трое пострадали
Два человека погибли, трое пострадали в автоаварии в городе Верее в Подмосковье, сообщает «РЕН ТВ».
На Дороховском шоссе произошло столкновение иномарки Kia Seed с Lada Grand. В результате ДТП погибла 40-летняя женщина, находившаяся за рулем Lada, а также 38-летний мужчина.
Кроме того, в происшествии пострадали три человека. 29-летняя жительница Наро-Фоминска получила закрытый перелом грудины и была госпитализирована. Также пострадали две жительницы Москвы.
Ранее автобус, перевозивший труппу театра кукол Краснотурьинска, столкнулся с грузовиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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