В Подмосковье утонули три ребенка
В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным агентства, в настоящее время прокуратура проводит проверку по факту смерти детей.
Отмечается, что двое из детей в возрасте 4 и 5 лет утонули в котловане садового товарищества «Чайка». Детали гибели третьего ребенка агентство не приводит.
Ранее в начале июня сообщалось, что следственный комитет по Московской области начал проверку после гибели двухлетнего мальчика во дворе частного дома. Трагедия произошла в Клину.
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