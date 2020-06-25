В Подмосковье утонули три ребенка

В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным агентства, в настоящее время прокуратура проводит проверку по факту смерти детей.

Отмечается, что двое из детей в возрасте 4 и 5 лет утонули в котловане садового товарищества «Чайка». Детали гибели третьего ребенка агентство не приводит.

Ранее в начале июня сообщалось, что следственный комитет по Московской области начал проверку после гибели двухлетнего мальчика во дворе частного дома. Трагедия произошла в Клину.



