В Подмосковье ребенок утонул во дворе частного дома
2 июня 202018:10
Следственный комитет по Московской области начал проверку после гибели двухлетнего мальчика во дворе частного дома.
Трагедия разыгралась в Клину. Ребенок играл во дворе и в какой-то момент остался без присмотра. В этот момент мальчик упал в водоем, расположенный на территории домовладения.
Ребенка в воде обнаружила мать, на вызвала скорую помощь. Родители пытались самостоятельно реанимировать сына, однако спасти мальчика не удалось, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru