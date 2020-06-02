В Подмосковье ребенок утонул во дворе частного дома

Следственный комитет по Московской области начал проверку после гибели двухлетнего мальчика во дворе частного дома.

Трагедия разыгралась в Клину. Ребенок играл во дворе и в какой-то момент остался без присмотра. В этот момент мальчик упал в водоем, расположенный на территории домовладения.

Ребенка в воде обнаружила мать, на вызвала скорую помощь. Родители пытались самостоятельно реанимировать сына, однако спасти мальчика не удалось, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПодмосковьеСмертьДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры