В Подмосковье упавшее дерево убило младенца в коляске

Трагедия произошла 22 октября в посёлке Темпы Талдомского городского округа. По данным следствия, в результате порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находился младенец. Ребёнок был госпитализирован, однако врачи оказались бессильны - он скончался.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели двухлетней девочки от отравления в подмосковном Ногинске, сообщает RT.

