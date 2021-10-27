В Подмосковье упавшее дерево убило младенца в коляске

Следователи Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели годовалой девочки в результате падения дерева на коляску, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

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Трагедия произошла 22 октября в посёлке Темпы Талдомского городского округа. По данным следствия, в результате порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находился младенец. Ребёнок был госпитализирован, однако врачи оказались бессильны - он скончался.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели двухлетней девочки от отравления в подмосковном Ногинске, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шустов
ТЕГИ:Уголовное ДелоМосковская ОбластьСледственный Комитет РфГибельДети
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