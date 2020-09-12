Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, пилот погиб

В Щелково совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar, сообщили агентству ТАСС в МЧС.

По предварительной информации источника в экстренных службах, пилот погиб, его тело ищут.

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Отмечается, что происшествие случилось в районе 17.00 мск. Самолет упал в песчаный карьер, заполненный водой. На месте падения находятся обломки и раскрывшийся парашют. К карьеру приехали спасатели и водолазы, всего около 36 человек и 11 единиц техники.

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