Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, пилот погиб
12 сентября 202018:05
В Щелково совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar, сообщили агентству ТАСС в МЧС.
По предварительной информации источника в экстренных службах, пилот погиб, его тело ищут.
Отмечается, что происшествие случилось в районе 17.00 мск. Самолет упал в песчаный карьер, заполненный водой. На месте падения находятся обломки и раскрывшийся парашют. К карьеру приехали спасатели и водолазы, всего около 36 человек и 11 единиц техники.
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12 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru