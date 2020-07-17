В Байкал упал частный самолет

Отмечается, что аварийная посадка произошла в Ольхонском районе на Малом море.

По данным агентства, на борту находился пилот и три пассажира. Проводилась аэроэкскурсия. По предварительной информации, причиной падения стал отказ двигателя.

Людей, находившихся на борту, доставили в больницу. Уточняется, что угрозы жизни нет. Самолет был вытащен на берег при помощи грузового автомобиля, поскольку падение произошло в трех метрах от земли.

