В Байкал упал частный самолет
В акваторию озера Байкал упал частный самолет с четырьмя людьми на борту. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что аварийная посадка произошла в Ольхонском районе на Малом море.
По данным агентства, на борту находился пилот и три пассажира. Проводилась аэроэкскурсия. По предварительной информации, причиной падения стал отказ двигателя.
Людей, находившихся на борту, доставили в больницу. Уточняется, что угрозы жизни нет. Самолет был вытащен на берег при помощи грузового автомобиля, поскольку падение произошло в трех метрах от земли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
- Реальные доходы россиян упали на 8%
- Испанские ученые обнаружили ранний симптом коронавируса
- Экс-ведущая музыкального канала пожаловалась на изнасилование в Москве
- Объявлено, кому противопоказана вакцина от COVID-19
- Главы правительств ЕАЭС договорились о борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru