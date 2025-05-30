Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

По данным представителей религиозной общины, около 15:45 неизвестный прибыл к синагоге на такси, достал из рюкзака молоток и, угрожая охраннику, попытался проникнуть внутрь. Преодолев ограждение с помощью ударов, он попал на территорию, но войти в здание не смог.

До прибытия полиции мужчина также забросал синагогу камнями. При этом он не выкрикивал лозунгов, но фиксировал происходящее на мобильный телефон, передает «Радиоточка НСН».

