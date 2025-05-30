Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

Мужчина, вооруженный молотком и камнями, попытался напасть на синагогу в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

Инцидент произошел в дневное время, когда в здании проходили занятия детского кружка. Никто из детей и педагогов не пострадал, злоумышленник задержан.

В Обнинске неизвестные подожгли территорию синагоги

По данным представителей религиозной общины, около 15:45 неизвестный прибыл к синагоге на такси, достал из рюкзака молоток и, угрожая охраннику, попытался проникнуть внутрь. Преодолев ограждение с помощью ударов, он попал на территорию, но войти в здание не смог.

До прибытия полиции мужчина также забросал синагогу камнями. При этом он не выкрикивал лозунгов, но фиксировал происходящее на мобильный телефон, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:НападениеСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры