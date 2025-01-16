В Подмосковье учитель похитил у родителей учеников 990 тысяч рублей

Бывший учитель из Подмосковья похитил 990 тысяч рублей у родителей школьников, уволился из учебного заведения и перестал выходить на связь. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным правоохранителей, 37-летний житель Подмосковья, работавший классным руководителем, собрал с 28 родителей своих учеников почти миллион рублей. Мужчина обещал организовать на эти деньги экскурсию в один из российских городов, однако распорядился средствами по своему усмотрению. Позже фигурант уволился из школы.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Подмосковье семейная пара обманула маркетплейс на 18 млн рублей, супругов арестовали.

