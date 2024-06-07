В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа»

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника... Антона Еговцева», — указано в сообщении.

В движении подчеркнули, что ведется следствие. Другие детали не приводятся.

По данным Telegram-канала «112», 37-летний Еговцев был убит в подъезде его дома в Подмосковье. Мужчину подкараулил поклонник его жены, который ранее угрожал общественнику, и нанес множественные ножевые ранения. При этом Еговцев успел дать отпор нападавшему, злоумышленник находится в больнице, пишет 360.ru.

