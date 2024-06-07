В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа»
Зампредседателя общественного движения «Зов Народа» Антона Еговцева убили около его дома. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника... Антона Еговцева», — указано в сообщении.
В движении подчеркнули, что ведется следствие. Другие детали не приводятся.
По данным Telegram-канала «112», 37-летний Еговцев был убит в подъезде его дома в Подмосковье. Мужчину подкараулил поклонник его жены, который ранее угрожал общественнику, и нанес множественные ножевые ранения. При этом Еговцев успел дать отпор нападавшему, злоумышленник находится в больнице, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа»
- Лавров: В БРИКС появится категория стран-партнеров
- Бразилия впервые выдала объявленного РФ в международный розыск россиянина
- Решетников призвал приватизировать не нужные государству активы
- Глава Минтруда выступил против введения шестидневной рабочей недели
- Додик: У Запада был план разделить Россию на пять частей
- Турция временно приостановит импорт пшеницы
- Воробьев допустил, что на месте «Крокуса» может появиться сквер с памятником
- Над территорией России уничтожили и перехватили 28 украинских БПЛА
- В Киевской области загорелся промышленный объект
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru