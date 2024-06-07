В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа»

Зампредседателя общественного движения «Зов Народа» Антона Еговцева убили около его дома. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Следком: Версия о заказном характере убийства в Москве не подтверждается

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника... Антона Еговцева», — указано в сообщении.

В движении подчеркнули, что ведется следствие. Другие детали не приводятся.

По данным Telegram-канала «112», 37-летний Еговцев был убит в подъезде его дома в Подмосковье. Мужчину подкараулил поклонник его жены, который ранее угрожал общественнику, и нанес множественные ножевые ранения. При этом Еговцев успел дать отпор нападавшему, злоумышленник находится в больнице, пишет 360.ru.

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ФОТО: соцсети
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