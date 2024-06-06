Следком: Версия о заказном характере убийства в Москве не подтверждается
Приоритетной версией убийства, которое произошло 6 июня на западе Москвы, является личный конфликт. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.
В ведомстве указали, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым возник «на почве ревности».
«В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается», - говорится в сообщении.
Telegram-канал Mash, со ссылкой на знакомых убитого, пишет, что убийца работал с ним в одной компании, а причиной конфликта стала девушка.
Ранее в Москве на улице Алексея Свиридова было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконное хранение оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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