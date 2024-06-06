Следком: Версия о заказном характере убийства в Москве не подтверждается

В ведомстве указали, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым возник «на почве ревности».

«В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается», - говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash, со ссылкой на знакомых убитого, пишет, что убийца работал с ним в одной компании, а причиной конфликта стала девушка.

Ранее в Москве на улице Алексея Свиридова было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконное хранение оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

