В Самарской области более 1,5 тыс. человек эвакуируют из-за утечки газа
Спасатели ведут эвакуацию 1,5 тыс. жителей поселка Верхняя Подстепновка в Самарской области из-за утечки газа в газопроводе. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, под эвакуацию попали 18 многоквартирных домов и частный сектор.
Отмечается, что место утечки находится в 400 метров от поселения. В администрации населенного пункта агентству пояснили, что поскольку угроза взрыва сохраняется, ведется эвакуация.
В экстренных служба агентству сообщили, что утечка произошла из-за повреждения незаконной врезки в газопровод в ходе земляных работ. Начаты работы по устранению аварии.
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