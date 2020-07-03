В Самарской области более 1,5 тыс. человек эвакуируют из-за утечки газа

Спасатели ведут эвакуацию 1,5 тыс. жителей поселка Верхняя Подстепновка в Самарской области из-за утечки газа в газопроводе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, под эвакуацию попали 18 многоквартирных домов и частный сектор.

Отмечается, что место утечки находится в 400 метров от поселения. В администрации населенного пункта агентству пояснили, что поскольку угроза взрыва сохраняется, ведется эвакуация.

В экстренных служба агентству сообщили, что утечка произошла из-за повреждения незаконной врезки в газопровод в ходе земляных работ. Начаты работы по устранению аварии.



