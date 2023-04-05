В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в кипятке

В подмосковной Дубне трехлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой, оставшись дома с четырехлетним братом, сообщает «Вечерняя Москва».

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Отмечается, что мама вышла в магазин и оставила детей одних. Оставшись без присмотра, девочка открыла в ванной горячую воду, залезла туда, однако обратно выбраться не смогла.

Ее брат пытался помочь сестре, но не смог - кипяток обжигал ему руки. Когда мать вернулась домой, девочка уже не подавала признаков жизни, ее тело находилось под водой.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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