В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в кипятке

Отмечается, что мама вышла в магазин и оставила детей одних. Оставшись без присмотра, девочка открыла в ванной горячую воду, залезла туда, однако обратно выбраться не смогла.

Ее брат пытался помочь сестре, но не смог - кипяток обжигал ему руки. Когда мать вернулась домой, девочка уже не подавала признаков жизни, ее тело находилось под водой.

