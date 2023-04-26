В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из «травмата»

Следователи начали проверку после того, как трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкине, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета.

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В результате происшествия следователи и криминалисты выехали на место трагедии, также организована проверка.

В прокуратуре пояснили, что ребенок взял оружие без присмотра родителей. Мальчик сейчас находится в больнице. Городская прокуратура также проводит проверку.


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ФОТО: РИА Новости
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