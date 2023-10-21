В Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек

Авария с грузовиком и шестью легковыми машинами произошла в Московской области, один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД.

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Автомобили столкнулись около 00:15 мск на 30-м километре дороги М-5 «Урал».

«По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин», — подчеркнули в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее на востоке Москвы водитель совершил наезд на трехлетнюю девочку на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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