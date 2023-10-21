В Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек
Авария с грузовиком и шестью легковыми машинами произошла в Московской области, один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД.
Автомобили столкнулись около 00:15 мск на 30-м километре дороги М-5 «Урал».
«По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин», — подчеркнули в МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП.
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