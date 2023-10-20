В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легковушки и комбайна
20 октября 202321:59
В Федоровском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и комбайн, заявили в республиканской Госавтоинспекции.
Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2107 и комбайн «Ростсельмаш». Происшествие произошло около 18:00 мск в районе села Федоровка.
Погиб водитель легковушки. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Четырех пассажиров ВАЗа госпитализировали.
Ранее сообщилось, что под Воронежем произошло столкновение легковушки и пригородного автобуса. Пострадали пять человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru