В Подмосковье сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста и пытался добить его ножом
22 июня 202312:15
В Подмосковье сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста на машине, после чего попытался добить его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
41-летний Роман Стрелков выехал на встречную полосу и врезался в велосипедиста. Выйдя из машины, он подошел к пострадавшему и ударил ему ножом. При этом скорую помощь ему вызвали другие участники движения, отмечает канал.
Отмечается, что инцидент произошел 15 июня, спустя 6 дней Стрелкова задержали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru