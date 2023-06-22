В Подмосковье сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста и пытался добить его ножом

В Подмосковье сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста на машине, после чего попытался добить его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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41-летний Роман Стрелков выехал на встречную полосу и врезался в велосипедиста. Выйдя из машины, он подошел к пострадавшему и ударил ему ножом. При этом скорую помощь ему вызвали другие участники движения, отмечает канал.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июня, спустя 6 дней Стрелкова задержали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Скорая ПомощьГИБДДПодмосковье

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