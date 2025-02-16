В Подмосковье сошел с рельсов вагон электрички

В Подмосковье на перегоне Белые Столбы — Барыбино павелецкого направления колесная пара хвостового вагона электрички сошла с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

По данным источника, инцидент произошел вечером 15 февраля с электропоездом №6071, следовавшим по маршруту Москва – Ожерелье. В результате происшествия вагон врезался в пассажирскую платформу и был сильно поврежден.

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Telegram-канал «Baza» писал, что вагоне находилось примерно 30 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другую электричку, следовавшую по аналогичному маршруту.

В связи с произошедшим было остановлено движение нескольких пригородных и одного пассажирского поездов. На место происшествия направили восстановительные поезда. Ближе к 05:00 часам утра 16 февраля движение было восстановлено.

Ранее «Известия» сообщили, что в Новороссийске в результате столкновения поезда и грузового автомобиля погиб один человек.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПроисшествиеПодмосковьеОбщественный ТранспортЭлектрички

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