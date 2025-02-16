В Подмосковье сошел с рельсов вагон электрички

В Подмосковье на перегоне Белые Столбы — Барыбино павелецкого направления колесная пара хвостового вагона электрички сошла с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

По данным источника, инцидент произошел вечером 15 февраля с электропоездом №6071, следовавшим по маршруту Москва – Ожерелье. В результате происшествия вагон врезался в пассажирскую платформу и был сильно поврежден.