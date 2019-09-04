В Подмосковье школьный автобус перевернулся после столкновения с автомобилем
4 сентября22:59
В Подмосковье школьный автобус перевернулся на крышу, столкнувшись с автомобилем. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в автобусе детей не было.
Очевидцы заявили изданию, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля, который не пропустил автобус на перекрестке.
На место прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. По информации «Подмосковья сегодня», пострадала женщина – водитель легкового автомобиля. О водителе автобуса данных нет.
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ФОТО: depositphotos.com
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