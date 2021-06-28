В Подмосковье ребенка насмерть придавило веткой
Во время ливня шестилетнего мальчика в подмосковном Королеве насмерть придавило большой веткой дерева. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий, передает РИА Новости.
По факту гибели ребенка организована проверка. По данным следователей, мальчик находился на детской площадке рядом с деревом. Он умер от полученных травм на месте. Специалисты проведут экспертизу, а также опросят очевидцев произошедшего.
Синоптики заранее предупреждали жителей региона о "суперливне", который обрушится на столицу. ГУ МЧС по Москве распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 м/с.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru