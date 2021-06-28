В Подмосковье ребенка насмерть придавило веткой

Во время ливня шестилетнего мальчика в подмосковном Королеве насмерть придавило большой веткой дерева. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий, передает РИА Новости.

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По факту гибели ребенка организована проверка. По данным следователей, мальчик находился на детской площадке рядом с деревом. Он умер от полученных травм на месте. Специалисты проведут экспертизу, а также опросят очевидцев произошедшего.

Синоптики заранее предупреждали жителей региона о "суперливне", который обрушится на столицу. ГУ МЧС по Москве распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 м/с.

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Фото: НСН
ТЕГИ:РебенокГибельЛивеньПодмосковье
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