В Подмосковье ребенка насмерть придавило веткой

По факту гибели ребенка организована проверка. По данным следователей, мальчик находился на детской площадке рядом с деревом. Он умер от полученных травм на месте. Специалисты проведут экспертизу, а также опросят очевидцев произошедшего.

Синоптики заранее предупреждали жителей региона о "суперливне", который обрушится на столицу. ГУ МЧС по Москве распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 м/с.