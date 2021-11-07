В Подмосковье пятеро участников массовой драки задержаны

Сотрудники полиции задержали пятерых участников массовой драки с применением оружия в подмосковном Домодедове. Об этом информирует ГУ МВД по Московской области на своем сайте.

После массовой драки в Подмосковье задержаны 15 мигрантов

«Сотрудники полиции доставили в УМВД России по городскому округу Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, потасовка возникла на бытовой почве, начавшись словесным конфликтом.

Полиция продолжает выявлять участников инцидента.

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксирован конфликт с участием более 20 человек, некоторые из которых развязали драку.

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ФОТО: скриншот видео vk.com
ТЕГИ:ПолицияДомодедовоДрака
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