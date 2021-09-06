После массовой драки в Подмосковье задержаны 15 мигрантов

После массовой драки с участием мигрантов в Подмосковье полицейские задержали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что конфликт перерос в драку возле одного из домов на Рублёво-Успенском шоссе. Правоохранители доставили задержанных в дежурную часть Барвихинского отдела полиции.

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В отношении двух граждан уже составлены административные протоколы.

Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто виноват в участившихся уличных беспорядках и как следует решать проблему.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ПодмосковьеДракаТрудовые Мигранты
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