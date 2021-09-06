После массовой драки в Подмосковье задержаны 15 мигрантов

После массовой драки с участием мигрантов в Подмосковье полицейские задержали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что конфликт перерос в драку возле одного из домов на Рублёво-Успенском шоссе. Правоохранители доставили задержанных в дежурную часть Барвихинского отдела полиции.