После массовой драки в Подмосковье задержаны 15 мигрантов
После массовой драки с участием мигрантов в Подмосковье полицейские задержали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что конфликт перерос в драку возле одного из домов на Рублёво-Успенском шоссе. Правоохранители доставили задержанных в дежурную часть Барвихинского отдела полиции.
В отношении двух граждан уже составлены административные протоколы.
Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто виноват в участившихся уличных беспорядках и как следует решать проблему.
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