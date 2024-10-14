В Подмосковье пьяный полицейский устроил ДТП

В подмосковном Видном пьяный участковый устроил дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудник полиции в форме ехал по встречной полосе. В машине с ним были маленький ребёнок и молодая девушка.

Машина с полицейским снесла три легковушки. По словам очевидцев, виновник аварии был пьян.

Ранее в Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

