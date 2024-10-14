В Подмосковье пьяный полицейский устроил ДТП
14 октября 202401:05
В подмосковном Видном пьяный участковый устроил дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал Mash.
Сотрудник полиции в форме ехал по встречной полосе. В машине с ним были маленький ребёнок и молодая девушка.
Машина с полицейским снесла три легковушки. По словам очевидцев, виновник аварии был пьян.
Ранее в Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье пьяный полицейский устроил ДТП
- Возле места проведения митинга Трампа задержан вооруженный мужчина
- Пентагон отправит противоракетный комплекс THAAD в Израиль
- СМИ: генштаб КНДР приказал привести в боеготовность артиллерию на границей
- В белгородском селе Отрадное при атаке дрона погиб мирный жительницу
- Ассоциация футбола Кубы предложила провести матч-реванш со сборной России
- Суд арестовал банковские счета блогера Косенко
- Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» обвалились на 82%
- ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится
- Жители Харькова отбили у военкомов 16-летнего подростка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru