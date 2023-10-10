В Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину

Сотрудник полиции, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, переехал на автомобиле мужчину, который лежал на проезжей части, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл в подмосковном Волоколамске 6 октября. Уточняется, что младший сержант полиции сначала покинул место ДТП, однако «осознав произошедшее вернулся к месту аварии», после чего проинформировал о происшествии экстренные службы.

Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть пострадавшего. Возбуждено уголовное дело.

«Вышеуказанный сотрудник за управление в состоянии опьянения уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке», - отметили в полиции.

Ранее в Щелковском городском округе Московской области перевернулся автобус с 30 детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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