В Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в подмосковном Волоколамске 6 октября. Уточняется, что младший сержант полиции сначала покинул место ДТП, однако «осознав произошедшее вернулся к месту аварии», после чего проинформировал о происшествии экстренные службы.

Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть пострадавшего. Возбуждено уголовное дело.

«Вышеуказанный сотрудник за управление в состоянии опьянения уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке», - отметили в полиции.

Ранее в Щелковском городском округе Московской области перевернулся автобус с 30 детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

