В Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину
Сотрудник полиции, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, переехал на автомобиле мужчину, который лежал на проезжей части, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в подмосковном Волоколамске 6 октября. Уточняется, что младший сержант полиции сначала покинул место ДТП, однако «осознав произошедшее вернулся к месту аварии», после чего проинформировал о происшествии экстренные службы.
Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть пострадавшего. Возбуждено уголовное дело.
«Вышеуказанный сотрудник за управление в состоянии опьянения уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке», - отметили в полиции.
Ранее в Щелковском городском округе Московской области перевернулся автобус с 30 детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При обстреле ВСУ белгородского села погибли двое жителей
- Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем
- Правоохранители задержали попытавшегося задушить школьницу мужчину
- Движение по крымскому мосту открыли на 1,5 часа раньше срока
- Армия обороны Израиля заявила об уничтожении высокопоставленного члена ХАМАС
- Число погибших при нападении ХАМАС израильтян превысило тысячу человек
- Женщина погибла при обстреле Белгородской области
- Премьер Армении Пашинян не приедет на саммит СНГ в Киргизии
- Россиянам рекомендовали употреблять витамин С для защиты от ОРВИ
- В Подмосковье пьяный полицейский переехал лежавшего на дороге мужчину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru