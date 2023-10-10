Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на МКАД в Москве, предварительно, четыре человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления МВД.
Инцидент произошел около 03:55 в районе 60-го км МКАД.
«Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с грузовиком (уборочная техника)», — указали в МВД.
По предварительной информации, пострадали четыре человека, находившиеся в автомобиле скорой. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее ДТП с двумя автомобилями произошло в подмосковной Коломне, пострадали девочка 2019 и мальчик 2014 года рождения, напоминает телеканал «360».
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