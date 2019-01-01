Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса

8 мая22:52

На Рогаческом шоссе в Лобне произошла авария с участием автобуса и грузового автомобиля, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Уточняется, что водитель легкого «Daewoo» совершил столкновение с автобусом, после чего задел грузовик «DAF». Один человек из «легковушки» погиб, еще трое получили травмы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП

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