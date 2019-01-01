В Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса
На Рогаческом шоссе в Лобне произошла авария с участием автобуса и грузового автомобиля, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.
Уточняется, что водитель легкого «Daewoo» совершил столкновение с автобусом, после чего задел грузовик «DAF». Один человек из «легковушки» погиб, еще трое получили травмы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.
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