В Подмосковье произошел пожар на АЗС у аэропорта Шереметьево

«Возгорание газгольдера на АЗС и двух автомобилей произошло в Химках на международном шоссе», — указал собеседник агентства.

Отмечается, что причиной ЧП стала разгерметизация емкости с пропаном. В результате загорелись пять машин и бытовки. Пострадали два человека, пишет «Свободная пресса».

По данным МЧС, в Химках загорелись газово-стационарная колонка и два автомобиля, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали.

Ранее в Республике Коми взорвался пустой нефтяной резервуар, возник пожар, который перекинулся на соседнее нефтехранилище, напоминает RT.

