В Подмосковье произошел пожар на АЗС у аэропорта Шереметьево
Пожар произошел на автозаправочной станции в подмосковных Химках неподалеку от аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Возгорание газгольдера на АЗС и двух автомобилей произошло в Химках на международном шоссе», — указал собеседник агентства.
Отмечается, что причиной ЧП стала разгерметизация емкости с пропаном. В результате загорелись пять машин и бытовки. Пострадали два человека, пишет «Свободная пресса».
По данным МЧС, в Химках загорелись газово-стационарная колонка и два автомобиля, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали.
Ранее в Республике Коми взорвался пустой нефтяной резервуар, возник пожар, который перекинулся на соседнее нефтехранилище, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru