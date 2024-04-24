В Подмосковье при взрыве противогаза пострадали четыре человека

Взрыв регенеративного патрона весом около 3 кг в составе противогаза произошел в поселке Лотошино в Московской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Предварительно, взрыв регенеративного патрона произошел после поджога жидкости для костра в маске изолирующего противогаза ИП-5», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, состояние пострадавших уточняется.

Ранее взрыв произошел в одном из кафе в Воронеже, в здании были повреждены стекла.

