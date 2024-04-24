В Подмосковье при взрыве противогаза пострадали четыре человека
24 апреля 202412:56
Взрыв регенеративного патрона весом около 3 кг в составе противогаза произошел в поселке Лотошино в Московской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Предварительно, взрыв регенеративного патрона произошел после поджога жидкости для костра в маске изолирующего противогаза ИП-5», — заявил собеседник агентства.
По словам источника, состояние пострадавших уточняется.
Ранее взрыв произошел в одном из кафе в Воронеже, в здании были повреждены стекла.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru