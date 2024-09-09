Уголовное дело возбудили по факту крушения АН-2 в Подмосковье

По факту крушения легкомоторного самолета АН-2 в Рузском районе Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном МСУТ Следственного комитета (СК) России.

Самолет Ан-2 приземлился в нескольких метрах от туристов в Якутии

Авиакатастрофа произошла 9 сентября. По информации Telegram-канала Mash, самолет упал из-за неполадок с мотором. На борту находились два пилота – оба они погибли.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Также на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

Ранее стало известно, что вертолёт Военно-морских сил Великобритании разбился во время учений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Епанчинцев Евгений
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