Уголовное дело возбудили по факту крушения АН-2 в Подмосковье

Авиакатастрофа произошла 9 сентября. По информации Telegram-канала Mash, самолет упал из-за неполадок с мотором. На борту находились два пилота – оба они погибли.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Также на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

Ранее стало известно, что вертолёт Военно-морских сил Великобритании разбился во время учений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



