В Подмосковье предотвратили теракт и ликвидировали агента Киева

Теракт предотвращен на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Московской области, злоумышленник был ликвидирован. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, преступление готовил гражданин России по заданию спецслужб Украины. По указанию куратора из Киева фигурант устроился на работу на предприятие «для последующего совершения диверсионно-террористического акта на его территории». Злоумышленник по предоставленным ему координатам планировал изъять самодельное взрывное устройство из оборудованного схрона, пишет RT. В момент изъятия бомбы сотрудники ФСБ предприняли попытку задержать гражданина, тот оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Ранее завербованного Киевом россиянина задержали за подготовку теракта на военном аэродроме в Саратовской области.

