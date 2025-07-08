В Подмосковье пострадали пассажиры перевернувшегося микроавтобуса
8 июля 202514:43
Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, ДТП произошло на автодороге в районе села Старая Ситня городского округа Ступино. Отмечается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.
«В дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.
Ранее в ЛНР из-за заснувшего водителя микроавтобуса в ДТП погибли четыре человека, сообщает RT.
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