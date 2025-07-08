В Подмосковье пострадали пассажиры перевернувшегося микроавтобуса

Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

По данным ведомства, ДТП произошло на автодороге в районе села Старая Ситня городского округа Ступино. Отмечается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.

«В дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР из-за заснувшего водителя микроавтобуса в ДТП погибли четыре человека, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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