В Подмосковье полицейский застрелил напавшего на него с зубилом мужчину

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Правдинский в Пушкинском городском округе. Местный житель сообщил полиции, что неизвестный сел в его машину. Правоохранители прибыли на место, увидели мужчину в заведенном автомобиле и попытались его задержать. Однако злоумышленник оказал активное сопротивление: он забежал в один из ближайших домов и забрался на второй этаж, угрожая хозяину и его беременной жене.

«На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. В свою очередь злоумышленник попытался нанести удар одному из стражей порядка ударно-режущим инструментом, находившимся у него в руках. В связи с чем сотрудником полиции был произведен выстрел в сторону нападавшего, причинив последнему огнестрельное ранение», — рассказали в МВД.

Полицейские оказали раненому первую помощь, однако позже вызванная правоохранителями бригада медиков констатировала смерть мужчины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавший на полицейского был вооружен зубилом. По информации собеседника агентства, злоумышленник уже был судим за кражу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента в Подмосковье.

