В Подмосковье полицейский застрелил напавшего на него с зубилом мужчину
Мужчина напал с холодным оружием на полицейского, сотруднику правоохранительных органов пришлось открыть огонь, и в результате злоумышленник скончался. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Правдинский в Пушкинском городском округе. Местный житель сообщил полиции, что неизвестный сел в его машину. Правоохранители прибыли на место, увидели мужчину в заведенном автомобиле и попытались его задержать. Однако злоумышленник оказал активное сопротивление: он забежал в один из ближайших домов и забрался на второй этаж, угрожая хозяину и его беременной жене.
«На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. В свою очередь злоумышленник попытался нанести удар одному из стражей порядка ударно-режущим инструментом, находившимся у него в руках. В связи с чем сотрудником полиции был произведен выстрел в сторону нападавшего, причинив последнему огнестрельное ранение», — рассказали в МВД.
Полицейские оказали раненому первую помощь, однако позже вызванная правоохранителями бригада медиков констатировала смерть мужчины.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавший на полицейского был вооружен зубилом. По информации собеседника агентства, злоумышленник уже был судим за кражу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента в Подмосковье.
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