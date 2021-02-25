В Подмосковье подросток погиб от огнестрельного ранения

В подмосковном Подольске прокуратура начала проверку по факту смерти 16-летнего подростка. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что предварительно подросток погиб от огнестрельного ранения. Другие подробности происшествия не приводятся.

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ФОТО: depositphotos.com
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