В Подмосковье подросток погиб от огнестрельного ранения

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Отмечается, что предварительно подросток погиб от огнестрельного ранения. Другие подробности происшествия не приводятся.

В подмосковном Подольске прокуратура начала проверку по факту смерти 16-летнего подростка. Об этом сообщает Интерфакс.

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