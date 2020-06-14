В Подмосковье по реке Поля растеклось 8-километровое пятно
В Шатуре (Подмосковье) на расстояниивостми километров по поверхности реки Поля распространилось маслянистое пятно. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области делают забор проб. Предположительно, причиной эконологического ЧП стал сброс сточных вод в реку, сообщают в пресс-службе ведомства.
Сотрудники администрации городского округа Шатура направили сигнал об экологическом бедствии в надзорные органы. На место ЧП выехал инспектор экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области.
«На водной поверхности реки Поля действительно имеется пятно, серебристо-коричневого цвета. Пятно растянулось на протяжении 8 км в районе деревни Красные ворота», - комментируют в подмосковном министерстве.
Пробы атмосферного воздуха превышений вредных показателей не подтвердили. Экологи отбирают пробы воды и проводят мероприятия, которые помогут установить причины бедствия.
«Предположительно, причиной является аварийный сброс сточных вод, из-за обильного количества осадков за прошедшие двое суток. На месте работают сотрудники МЧС, Минэкологии и администрации городского округа Шатура», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что из-за экологической катастрофы в Норильске после утечки топлива с территории ТЭЦ-3 его следы уже нашли в уникальном ледниковом озере Пясино, которое расположено ниже по течению, передает РЕН ТВ.
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