В Подмосковье по реке Поля растеклось 8-километровое пятно

В Шатуре (Подмосковье) на расстояниивостми километров по поверхности реки Поля распространилось маслянистое пятно. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области делают забор проб. Предположительно, причиной эконологического ЧП стал сброс сточных вод в реку, сообщают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники администрации городского округа Шатура направили сигнал об экологическом бедствии в надзорные органы. На место ЧП выехал инспектор экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области.