В Подмосковье перевернулся автобус с 30 детьми

По данным ведомства, авария произошла около 08:20 на 17-м километре Фряновского шоссе.

«По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находилось 30 детей и 7 взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», — подчеркнули в МВД.

На месте ДТП работает Госавтоинспекция, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при наезде водителя Mercedes на группу пешеходов в центре Москвы, напоминает RT. Устроившего аварию отправили под домашний арест.

