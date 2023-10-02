В Подмосковье перевернулся автобус с 30 детьми
Автобус с 30 детьми перевернулся в Щелковском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 08:20 на 17-м километре Фряновского шоссе.
«По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находилось 30 детей и 7 взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», — подчеркнули в МВД.
На месте ДТП работает Госавтоинспекция, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при наезде водителя Mercedes на группу пешеходов в центре Москвы, напоминает RT. Устроившего аварию отправили под домашний арест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru