В ДТП в Балашихе погибли четыре человека
В подмосковной Балашихе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, пишет ТАСС.
Инцидент произошел на Звездной улице. Автомобиль Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Камаз».
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека», - отметили в пресс-службе регионального управления МВД.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Водителей попросили выбирать пути объезда.
На севере Москвы в пятницу произошло ДТП с шестью автомобилями. Пострадавшую девушку госпитализировали без сознания, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru