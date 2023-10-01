В ДТП в Балашихе погибли четыре человека

В подмосковной Балашихе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, пишет ТАСС.

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Инцидент произошел на Звездной улице. Автомобиль Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Камаз».

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека», - отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Водителей попросили выбирать пути объезда.

На севере Москвы в пятницу произошло ДТП с шестью автомобилями. Пострадавшую девушку госпитализировали без сознания, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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